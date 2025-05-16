В РФС опровергли, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование: «Клубам были даны замечания»

В РФС опровергли, что несколько команд не прошли лицензирование.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировала информацию, что «Химки », «Крылья Советов » и «Черноморец » не прошли процедуру лицензирования.

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», – сообщили в службе коммуникаций.