На Тимощука завела уголовное дело прокуратура Киева, тренеру «Зенита» грозит 10-12 лет лишения свободы

Анатолию Тимощуку грозит до 12 лет лишения свободы на Украине.

Член тренерского штаба «Зенита » подозревается в финансировании военных подразделений ВС РФ, сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.

Тимощука подозревают в нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Экс-футболисту грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, в марте 2022-го Тимощука решением КДК Украинской ассоциации футбола лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, и титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины.

Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но его апелляцию отклонили. В декабре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что титулы Тимощука не могут быть лишены украинской стороной.



