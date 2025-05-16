Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, «Брайтон» против «Ливерпуля» в понедельник
В АПЛ пройдут матчи 37-го тура.
В пятницу «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла».
В понедельник «Ливерпуль» в гостях встретится с «Брайтоном».
Во вторник матч проведут «Манчестер Сити» и «Борнмут».
37-й тур
16 мая 18:30, Вилла Парк
Не начался
-xG-
16 мая 19:15, Стэмфорд Бридж
Не начался
-xG-
18 мая 11:00, Гудисон Парк
Не начался
-xG-
18 мая 13:15, Стадион Лондон
Не начался
-xG-
18 мая 14:00, Брентфорд Комьюнити
18 мая 14:00, Кинг Пауэр Стэдиум
18 мая 15:30, Эмирейтс
19 мая 19:00, Фолмер AMEX Стэдиум
20 мая 19:00, Селхерст Парк
20 мая 19:00, Этихад
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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