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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, «Брайтон» против «Ливерпуля» в понедельник

В АПЛ пройдут матчи 37-го тура.

В пятницу «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла».

В понедельник «Ливерпуль» в гостях встретится с «Брайтоном».

Во вторник матч проведут «Манчестер Сити» и «Борнмут».

Чемпионат Англии

37-й тур

Премьер-лига. 37 тур
16 мая 18:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
-xG-
Тоттенхэм
Премьер-лига. 37 тур
16 мая 19:15, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 37 тур
18 мая 11:00, Гудисон Парк
Эвертон
Не начался
-xG-
Саутгемптон
Премьер-лига. 37 тур
18 мая 13:15, Стадион Лондон
Вест Хэм
Не начался
-xG-
Ноттингем Форест
Премьер-лига. 37 тур
18 мая 14:00, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Не начался
-xG-
Фулхэм
Премьер-лига. 37 тур
18 мая 14:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Не начался
-xG-
Ипсвич
Премьер-лига. 37 тур
18 мая 15:30, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Ньюкасл
Премьер-лига. 37 тур
19 мая 19:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Ливерпуль
Премьер-лига. 37 тур
20 мая 19:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Премьер-лига. 37 тур
20 мая 19:00, Этихад
Манчестер Сити
Борнмут

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Увольнять Станковича или нет?15661 голос
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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