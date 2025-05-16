Козлов продлил контракт с «Салаватом» на 2 года. Уфимцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина в этом сезоне
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов продлил контракт с клубом.
Срок нового соглашения с 50-летним специалистом рассчитан на два года.
Козлов работает в уфимском клубе с 2020 года. В 2022-м он стал главным тренером команды.
В первых двух сезонах под его руководством «Салават» дважды вылетал в первом раунде Кубка Гагарина.
В текущем плей-офф уфимцы дошли до полуфинала, где уступили «Локомотиву» (1-4).
«Салавату» вручили бронзовые медали КХЛ. Глава Башкирии Хабиров похвалил клуб: «За основу сыграли 12 выпускников школы уфимцев, один из лучших показателей в лиге. Желаю новых побед!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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