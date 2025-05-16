Ямаль о чемпионстве «Барсы»: «Спасибо Хави, без него это не было бы возможным. Он дал молодым возможность дебютировать в первой команде»

Ламин Ямаль поблагодарил Хави после чемпионства «Барселоны».

«Блауграна» досрочно завоевала титул, победив «Эспаньол» в 36-м туре Ла Лиги (2:0).

«Мне бы хотелось сказать спасибо Хави, без него это не было бы возможным.

Хави дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать в первой команде. Я хотел бы поблагодарить его», – сказал 17-летний вингер «Барселоны».

Хави Эрнандес возглавлял каталонский клуб с 2021 года по 2024 год. Затем пост главного тренера занял Ханс-Дитер Флик.

Ямаль о чемпионстве «Барсы»: «Мы очень счастливы, всегда есть какие-то сомнения до самого конца. Я работаю ради клуба и буду продолжать»