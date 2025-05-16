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Илия Топурия: «Махачев сломан психологически. Он понимает, что покинул дивизион из-за страха»

Илия Топурия объяснил, почему Ислам Махачев ушел из легкого дивизиона.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев вакантировал титул UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

«Я думаю, что Ислам сломан психологически. В глубине души он понимает, что покинул дивизион из-за страха. И если это действительно так, то на пользу его психике это не пойдет. А другого объяснения подобному решению я не вижу.

Представьте, если бы я ушел из полулегкого веса без победы над Максом Холлоуэем. Представьте, если бы я проигнорировал достойного претендента, который не только зачистил дивизион, но и завоевал огромную популярность среди фанатов», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия написал Махачеву на русском: «Ты маленький пацан»

Махачев и Топурия поднимутся в весе – это чит-код от UFC. Как они его используют?

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Победит Маддалену и завершит карьеруХабиб Нурмагомедов
Завоюет титул и проведет несколько защитИслам Махачев
Проиграет и вернется в легкий весИлия Топурия
Проиграет и завершит карьеруДана Уайт
Что ждет Ислама Махачева в полусреднем весе UFC?3372 голоса
Победит Маддалену и завершит карьеруХабиб Нурмагомедов
Завоюет титул и проведет несколько защитИслам Махачев
Проиграет и вернется в легкий весИлия Топурия
Проиграет и завершит карьеруДана Уайт
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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