Илия Топурия: «Махачев сломан психологически. Он понимает, что покинул дивизион из-за страха»
Ранее стало известно, что Ислам Махачев вакантировал титул UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.
«Я думаю, что Ислам сломан психологически. В глубине души он понимает, что покинул дивизион из-за страха. И если это действительно так, то на пользу его психике это не пойдет. А другого объяснения подобному решению я не вижу.
Представьте, если бы я ушел из полулегкого веса без победы над Максом Холлоуэем. Представьте, если бы я проигнорировал достойного претендента, который не только зачистил дивизион, но и завоевал огромную популярность среди фанатов», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия.
Топурия написал Махачеву на русском: «Ты маленький пацан»
Махачев и Топурия поднимутся в весе – это чит-код от UFC. Как они его используют?