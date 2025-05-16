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  • 89-летнего совладельца «Челси» Висса обвинили в домогательствах к экс-сотруднице его винодельни. Швейцарский миллиардер трогал ее за ягодицы и предлагал секс втроем с ее мужем
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89-летнего совладельца «Челси» Висса обвинили в домогательствах к экс-сотруднице его винодельни. Швейцарский миллиардер трогал ее за ягодицы и предлагал секс втроем с ее мужем

89-летнего совладельца «Челси» обвинили в домогательствах.

89-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс обвинен в сексуальных домогательствах к бывшей сотруднице своей винодельни в Калифорнии, сообщает The Telegraph. 

По словам 30-летней Мэдисон Басби, бизнесмен приставал к ней, когда она начала работать на его винодельне Halter Ranch, управляемой ее нынешним мужем Брайсом Маллинсом.

Басби утверждает, что Висс приехал на винодельню в сентябре 2019 года и предложил им втроем вместе приготовить еду.

«Пока мисс Басби стояла у плиты, мистер Висс, которому тогда было за восемьдесят и который состоял в браке, намеренно положил руку ей на ягодицу и сжал ее. Кроме того, Висс в подробностях рассказывал мисс Басби и мистеру Маллинсу о своих сексуальных похождениях, включая истории о прошлых и продолжающихся связях с женщинами.

После найма Висс начал делать сексуальные предложения мисс Басби и мистеру Маллинсу – предлагал вступить в половую связь втроем или только с мисс Басби. Висс стал пытаться вмешиваться в их интимную жизнь. Мисс Басби пыталась игнорировать замечания, менять тему. В то время она не жаловалась на мистера Висса, опасаясь за свою работу», – говорится в иске.

Также, по словам Басби, Висс спросил у Маллинса, есть ли у него на телефоне «сексуальные» фотографии жены. Женщина рассказала, что была «потрясена и испытывала отвращение», но не стала жаловаться, опасаясь, что ее муж может потерять работу.

Басби покинула винодельню в июле 2024 года и теперь требует компенсации. В Halter Ranch заявили, что обвинения не соответствуют действительности. 

«Мы намерены изложить факты, связанные с их пребыванием на винодельне и уходом. Почти пять лет, начиная с 2019 года, мистер Маллинс и его нынешняя жена добровольно были частью сообщества Halter Winery и пользовались щедростью владельца.

Это включало решение стать сотрудниками винодельни, проживание на территории хозяйства без оплаты аренды в течение нескольких лет, частые поездки с владельцем в Европу, Карибский регион и другие места за его счет, просьбу к владельцу и его жене устроить их свадебный прием, а также приглашение владельца стать шафером на свадьбе.

За все эти годы они ни разу не жаловались на поведение владельца и не избегали общения с ним – вплоть до момента, когда добровольно покинули работу в 2024 году», – говорится в заявлении компании.

Состояние Висса, разбогатевшего в индустрии медицинского оборудования, по данным Forbes, составляет 4,8 миллиарда долларов. В 2022 году Висс вошел в консорциум, купивший футбольный клуб «Челси».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
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