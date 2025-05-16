Станкович избежал дисквалификации за жест в сторону судьи в матче с «Динамо», его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Тренер «Спартака» не признал, что имитировал пересчет купюр

Деян Станкович оштрафован на 250 тысяч рублей за жест в конце матча с «Динамо».

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо » (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ .

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался. Главный тренер «Спартака » Деян Станкович активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

«Станкович вел себя корректно на заседании КДК. Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тысяч рублей.

Он [жест] был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера. КДК принял решение, что это был жест пересчета купюр, а он это не признал», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .