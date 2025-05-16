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«Крылья» останутся в РПЛ. Самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей и пройдут лицензирование (Иван Карпов)

«Крылья Советов» останутся в Мир РПЛ в будущем сезоне.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что самарскому клубу было отказано в лицензировании из-за долгов. Утверждалось, что «Крыльям» пошли навстречу и дали срок до сегодняшнего дня, чтобы они прислали все необходимые документы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в ближайшие дни самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей.

Клуб будет выплачивать деньги в рассрочку. Это позволит им пройти процедуру лицензирования и остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.

Увольнять Станковича или нет?16798 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
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