«Крылья» останутся в РПЛ. Самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей и пройдут лицензирование (Иван Карпов)

«Крылья Советов» останутся в Мир РПЛ в будущем сезоне.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что самарскому клубу было отказано в лицензировании из-за долгов. Утверждалось, что «Крыльям» пошли навстречу и дали срок до сегодняшнего дня, чтобы они прислали все необходимые документы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в ближайшие дни самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей.

Клуб будет выплачивать деньги в рассрочку. Это позволит им пройти процедуру лицензирования и остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.