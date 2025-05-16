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  • Валерий Газзаев: «ЦСКА-2008 был готов попасть в финал ЛЧ. Тут даже двух мнений быть не может! Надо было только укрепить одну-две позиции»
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Валерий Газзаев: «ЦСКА-2008 был готов попасть в финал ЛЧ. Тут даже двух мнений быть не может! Надо было только укрепить одну-две позиции»

Валерий Газзаев заявил, что ЦСКА-2008 мог бы дойти до финала ЛЧ.

Бывший главный тренер ЦСКА вспомнил, как его команда после победы в Кубке УЕФА обыграла «Спартак».

О подготовке к дерби со «Спартаком» ходят легенды.
 
- После приема мы приехали на базу. У всех приподнятое настроение. Вышли на тренировку вечернюю. Ну я вижу: развал команды. Все еще празднуют и так далее...

И как вы поступили?

– Пришлось удалить команду с поля. И сказать несколько теплых слов. Ну а на следующий день (хорошо, что игра была вечером) я в 11 часов провел часовое занятие. Тренировку такую хорошую, чтобы все пары ушли. Потом пообедали, выспались. Вышли против «Спартака» и победили (улыбается). Кстати, сценарий дерби был таким же, как в финале Кубка УЕФА. 3:1.

Поразительно.

– Почему поразительно? Команда уже была солидная. Сформировавшаяся. Могла выходить и с листа обыгрывать соперников. При этом, на мой взгляд, ЦСКА-2008 был даже мощнее.

Даже так?

– Да, в 2008 году команда была готова если и не выиграть Лигу чемпионов, то попасть в полуфинал или финал этого турнира. Тут даже двух мнений быть не может! Уже был колоссальный опыт.

Вспомните, мы в 2008 году выиграли шесть игр в Кубке УЕФА. У ребят уже была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходил. Нужны очки, не нужны...

Надо было только укрепить одну-две позиции, и команда смогла бы серьезно выступить в Лиге чемпионов. Но, увы, это уже история. Поэтому победа в Кубке УЕФА в 2005-м – самая дорогая, – сказал Газзаев

Увольнять Станковича или нет?17901 голос
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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