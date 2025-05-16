«Барселона» проводит чемпионский парад

В Каталонии проходит чемпионский парад «Барселоны».

Команда тренера Ханси Флика досрочно, за два тура до конца сезона, опередила «Реал» и завоевала 28-й чемпионский титул в Ла Лиге .

Чемпионский парад «Барселоны» стартовал в 18:00 по местному времени (19:00 – по московскому). Команда на автобусе с открытым верхом двинулась по улицам Барселоны. Болельщики клуба пением и кричалками встречают футболистов в городе.

Сине-гранатовые отправились по маршруту от стадиона «Камп Ноу ». По пути запланированы две точки, где на время остановки процессии будут проходить разные активности.

Завершится парад у Триумфальной арки (L’Arc de Triomf) – памятника, разделяющего бульвар Пасеч де Льюис Компаньс и бульвар Пасеч де Сан Жоан. Туда команда должна прибыть в 21:00 по местному времени.

Трансляция парада доступна на сайте каталонского клуба.

Фото: fcbarcelona.com , x.com/FCBarcelona

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