Хейсен подпишет 5-летний контракт с «Реалом». Представители защитника уверены, что согласуют его сегодня

Дин Хейсен близок к согласованию условий контракта с «Реалом».

Ранее стало известно, что мадридский клуб купит защитника «Борнмута », активировав пункт об отступных в размере 50 млн фунтов.

Как сообщает журналист Sky Sport Каве Солекол, представители футболиста уверены, что сегодня согласуют условия соглашения.

Испанец подпишет контракт на 5 лет и присоединится к «Реалу » на клубном чемпионате мира.