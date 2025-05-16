Хейсен подпишет 5-летний контракт с «Реалом». Представители защитника уверены, что согласуют его сегодня
Дин Хейсен близок к согласованию условий контракта с «Реалом».
Ранее стало известно, что мадридский клуб купит защитника «Борнмута», активировав пункт об отступных в размере 50 млн фунтов.
Как сообщает журналист Sky Sport Каве Солекол, представители футболиста уверены, что сегодня согласуют условия соглашения.
Испанец подпишет контракт на 5 лет и присоединится к «Реалу» на клубном чемпионате мира.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Каве Солекола
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