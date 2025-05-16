  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Сафонова обвинила Матвея в неуплате алиментов: «Должник последовательно скрывает свои доходы. Видимо, он считает, что на Западе российские законы для него не имеют силы»
93

Экс-жена Сафонова обвинила Матвея в неуплате алиментов: «Должник последовательно скрывает свои доходы. Видимо, он считает, что на Западе российские законы для него не имеют силы»

Экс-жена Матвея Сафонова обвинила футболиста в неуплате алиментов.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу футболиста.

«Уже более года у судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении Матвея Сафонова о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. За все это время должник так и не исполнил решение суда. Задолженность по алиментам Сафоновым не погашена, уважительные причины для уклонения от ее погашения не названы. 
 
Матвей Сафонов также с ясной последовательностью скрывает информацию о своих доходах и источниках их получения. Я неоднократно указывала и приставам, и правоохранителям, что должник Матвей Сафонов последовательно скрывает свои доходы, от суммы которых рассчитывается доля алиментов по вступившему в законную силу судебному решению.

Лишь спустя год после моих неоднократных жалоб были направлены запросы самому Сафонову и его работодателям. Их обязали предоставить необходимую информацию о трудовой и финансовой деятельности Матвея. Однако от Сафонова истребуемой информации так и не поступило. Видимо, находясь на Западе, Матвей начал считать, что российские законы для него теперь не имеют обязательной силы.

Однако приставам поступил ответ из ФК «Краснодар», согласно которому задолженности перед Сафоновым по зарплате и иным выплатам у клуба не имеется. Из ответа и прилагаемых к нему документов следует, что после принятия приставом адресованного в «Краснодар» постановления от 6 июня 2024 года об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы Сафонова вместо удержания денежных средств из дохода должника-Сафонова и перечисления удержанных сумм на депозитный счет подразделения принудительного исполнения «Краснодар» (руководитель и главбух которого, согласно постановлению, предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ) трижды производил причитающиеся Сафонову платежи на текущий банковский счет его родственницы.

Произведенные выплаты превышают в своей сумме 24 миллиона рублей. По моему мнению, в нарушение установленного законом порядка исполнения решения суда подлежащие удержанию в счет задолженности по оплате алиментов денежные средства были просто выведены на счет аффилированного с должником лица. Будет ли за это кто-то привлечен к ответственности или нет? Вопрос остается открытым. Но на сегодня ответы на соответствующие заявления и информация о принятых мерах по установлению и привлечению к ответственности виновных в содеянном лиц мне не поступали. В связи с чем я была вынуждена обратиться в генеральную прокуратуру РФ. 
 
При этом в настоящее время также ведется работа по установлению всех обстоятельств согласованных действий группы лиц (в том числе должностных), направленных на обеспечение беспрепятственного выезда должника Матвея Сафонова за пределы РФ. Вся хронология событий будет мною позже подробно изложена с представлением подтверждающих документов», – заявила Анастасия Казачек. 

Увольнять Станковича или нет?18916 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoМатвей Сафонов
светская хроника
logoПСЖ
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
Р-Спорт
девушки и спорт
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов не общается с дочерью, заявила его бывшая жена: «Ни разу не приехал и не позвонил. Более того, «любящий и чуткий» отец наложил ей запрет на выезд за границу на отдых»
25сегодня, 09:36
Верховный суд РФ подтвердил отказ Сафонову в обжаловании решения по алиментам. Ранее об этом сообщала бывшая жена вратаря «ПСЖ»
4814 мая, 12:08
Экс-жена Сафонова сообщила, что Верховный суд отклонил апелляцию Матвея: «Не смог избежать уплаты алиментов посредством адвокатского крючкотворства. Перед законом все равны»
4213 мая, 16:57
Главные новости
Энрике об Анчелотти: «Джентльмен на поле и за его пределами. Не буду желать успеха Бразилии – хочу, чтобы его добилась моя команда»
413 минут назад
Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)
917 минут назад
«Спартак» оштрафовали за отказ игроков общаться со СМИ после поражения от «Динамо»
423 минуты назад
Станкович избежал дисквалификации за жест в сторону судьи в матче с «Динамо», его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Тренер «Спартака» не признал, что имитировал пересчет купюр
2027 минут назад
89-летнего совладельца «Челси» Висса обвинили в домогательствах к экс-сотруднице его винодельни. Швейцарский миллиардер трогал ее за ягодицы и предлагал секс втроем с ее мужем
3928 минут назад
Папа римский предпочитает Роналду, а не Месси, сообщил экс-аколит Льва XIV: «Он ценил дисциплину и стабильность и отмечал стремление Криштиану к совершенствованию»
1128 минут назад
Александр Жуков: «Спартаку» нужен свой, спартаковский специалист, который играл за клуб и знает его традиции. Черчесов и Карпин – настоящие спартаковцы, оба прекрасные тренеры»
1838 минут назад
«Вильярреал» организует чемпионский коридор для «Барсы», сообщил Марселино: «Они стал победителями вполне заслуженно. Поздравляю их»
545 минут назад
«Химки» пройдут лицензирование, у меня есть абсолютная уверенность». Садыгов о клубе
748 минут назад
Захарян тренируется в обычном режиме. Хавбек «Сосьедада» может сыграть против «Жироны» и «Реала»
751 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Таавун», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фатеха»
15 минут назад
Магуайр о сезоне «МЮ»: «Это вина игроков, мы должны взять на себя ответственность. Нам стыдно смотреть в таблицу АПЛ, мы станем значительно лучше в следующем сезоне»
110 минут назад
Директор «Пари НН» о подозрениях в отношении матча с «Крыльями»: «Идиотизм даже комментировать не хочется, это полный бред»
134 минуты назад
Защитник «Ниццы» Клосс о гомофобии: «Это бесконечная битва. Все 100% людей никогда не согласятся с борьбой против нее»
43 минуты назад
«Крылья» о ситуации с лицензией: «В РФС утвердили перечень необходимых документов. Все они будут предоставлены до 21 мая»
58 минут назад
«Балтика» прошла лицензирование: «Мы в РПЛ! Теперь не только официально, но и формально»
659 минут назадВидео
Газзаев о Карвальо: «Это была мегазвезда, игрок без слабых мест! Один из самых больших талантов, с которым я работал в ЦСКА»
7сегодня, 12:47
«Ювентус» не планирует выкупать Консейсау после аренды. Вингер может вернуться в «Порту»
6сегодня, 12:46
Сорокин о том, что воспитанники не выступают за «Зенит»: «Это проблема их самих. Чтобы играть, нужно быть как Сатпаев, который в 16 лет перешел в «Челси» из «Кайрата»
3сегодня, 12:36