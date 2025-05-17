Матч окончен
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Кукурельи – 1:0
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ (1:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Единственный гол во втором тайме забил защитник лондонцев Марк Кукурелья.
Премьер-лига. 37 тур
16 мая 19:15, Стэмфорд Бридж
Завершен
1 - 0
-xG-
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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