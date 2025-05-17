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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Кукурельи – 1:0

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Единственный гол во втором тайме забил защитник лондонцев Марк Кукурелья.

Премьер-лига. 37 тур
16 мая 19:15, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 0
-xG-
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Палмер
90’
+5’
90’
+3’
Хевен
Нету   Гюсто
90’
+1’
90’
Угарте
81’
Шоу   Хевен
81’
Бруну Фернандеш   Майну
Джордж   Лавия
81’
  Кукурелья
71’
70’
Каземиро   Угарте
70’
Маунт   Гарначо
69’
Диалло
65’
Мазрауи
47’
Каземиро
2тайм
Перерыв
31’
Бруну Фернандеш
Челси
Санчес, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Мадуэке, Палмер, Нету, Джордж, Йоргенсен, Беттинелли, Бадьяшиль, Чалоба, Гюсто, Ансельмино, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Лавия
Запасные: Чалоба, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Йоргенсен, Бадьяшиль, Ансельмино, Лавия, Беттинелли, Гюсто
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Онана, Шоу, Магуайр, Линделеф, Маунт, Диалло, Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мазрауи, Хейлунд, Байындыр, Хевен, Амасс, Фредриксон, Эриксен, Угарте, Майну, Коллиер, Гарначо
Запасные: Чалоба, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Йоргенсен, Бадьяшиль, Ансельмино, Лавия, Беттинелли, Гюсто
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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