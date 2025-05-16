«Реал» согласовал все детали трансфера Хейсена. Защитник «Борнмута» проходит медосмотр в Лондоне
«Реал» согласовал все детали трансфера Дина Хейсена.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Хейсен сейчас в Лондоне проходит основную часть медосмотра уже как новый футболист «сливочных».
Вскоре состоится официальное заключение контракта, и игрок примет участие в клубном чемпионате мира.
«Мадрид» выплатит за 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании сумму отступных в 50 миллионов фунтов (58 млн евро). Дин подпишет контракт до 2030-го с зарплатой 9 млн евро в год.
«Реал» считает Хейсена топ-талантом, и Хаби Алонсо, который возглавит команду в ближайшее время, был очень заинтересован в его приобретении.
58 млн евро – столько «Реал» платит за 20-летнего Хейсена из «Борнмута»
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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