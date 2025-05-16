«Реал» согласовал все детали трансфера Хейсена. Защитник «Борнмута» проходит медосмотр в Лондоне

«Реал» согласовал все детали трансфера Дина Хейсена.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , Хейсен сейчас в Лондоне проходит основную часть медосмотра уже как новый футболист «сливочных».

Вскоре состоится официальное заключение контракта, и игрок примет участие в клубном чемпионате мира.

«Мадрид » выплатит за 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании сумму отступных в 50 миллионов фунтов (58 млн евро). Дин подпишет контракт до 2030-го с зарплатой 9 млн евро в год .

«Реал» считает Хейсена топ-талантом, и Хаби Алонсо , который возглавит команду в ближайшее время, был очень заинтересован в его приобретении.

58 млн евро – столько «Реал» платит за 20-летнего Хейсена из «Борнмута»