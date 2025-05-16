«Ростех» о долге «Крыльев»: «Срок погашения истек в 2016-м. Нам предлагают в залог помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро – сюрреализм»

«Ростех» сделал заявление о суде между «РТ-Капитал» и «Крыльями Советов».

Ранее компания «РТ-Капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарцам в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей .

Сегодня стало известно , что клубу было отказано в лицензировании из-за долгов. Позже появилась информация о том, что «Крылья» подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга и пройдут лицензирование.

«Несмотря на отсутствие конструктивной позиции со стороны должника, корпорация ежегодно подтверждала статус долга перед РФПЛ , что позволяло «Крыльям Советов » участвовать в чемпионате России, хотя срок погашения долга истек еще в 2016 году.

Проблема в том, что время идет, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трех лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены.

Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет. Ранее предлагались неприемлемые варианты залога – например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро – это выглядит как какой-то сюрреализм.

В ответ на апрельское обращение мы запросили проект мирового соглашения с четкими условиями, но ответа от клуба до сих пор нет. О каком мировом урегулировании спора может идти речь в таком контексте», – говорится в официальном комментарии госкорпорации «Ростех».