  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ростех» о долге «Крыльев»: «Срок погашения истек в 2016-м. Нам предлагают в залог помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро – сюрреализм»
50

«Ростех» о долге «Крыльев»: «Срок погашения истек в 2016-м. Нам предлагают в залог помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро – сюрреализм»

«Ростех» сделал заявление о суде между «РТ-Капитал» и «Крыльями Советов».

Ранее компания «РТ-Капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарцам в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

Сегодня стало известно, что клубу было отказано в лицензировании из-за долгов. Позже появилась информация о том, что «Крылья» подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга и пройдут лицензирование.

«Несмотря на отсутствие конструктивной позиции со стороны должника, корпорация ежегодно подтверждала статус долга перед РФПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» участвовать в чемпионате России, хотя срок погашения долга истек еще в 2016 году.

Проблема в том, что время идет, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трех лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены.

Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет. Ранее предлагались неприемлемые варианты залога – например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро – это выглядит как какой-то сюрреализм.

В ответ на апрельское обращение мы запросили проект мирового соглашения с четкими условиями, но ответа от клуба до сих пор нет. О каком мировом урегулировании спора может идти речь в таком контексте», – говорится в официальном комментарии госкорпорации «Ростех».

Увольнять Станковича или нет?21759 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба «Ростеха»
Российские технологии
logoКрылья Советов
кризис
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья» о ситуации с лицензией: «В РФС утвердили перечень необходимых документов. Все они будут предоставлены до 21 мая»
2сегодня, 12:59
«Крылья» останутся в РПЛ. Самарцы подпишут соглашение с «Ростехом» о реструктуризации долга в 797 млн рублей и пройдут лицензирование (Иван Карпов)
58сегодня, 10:17
«Ростех» о долге «Крыльев» перед дочерней компанией: «У клуба сохраняются все возможности для мирного разрешения спора. Реальных действий в этом направлении пока не видим»
78 апреля, 17:18
Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»
5627 января, 06:27
Суд оставил без движения иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей до 17 февраля. «РТ-Капитал» подал заявление с нарушением правил
1422 января, 13:38
Главные новости
Сане не принимает предложение «Баварии» на 10+5,5 млн евро в год. Клуб установил дедлайн – до конца выходных
50 секунд назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» играет с «Тоттенхэмом»
207 минут назадLive
Инфантино про 64 сборные на ЧМ-2030: «Каждая идея – хорошая идея. Празднование 100-летия чемпионата мира – нечто особенное»
517 минут назад
«Байер» хочет 150 млн евро за Виртца. Если «Бавария» предложит 100 млн, предложение сразу отклонят
1452 минуты назад
«Барселона» проводит чемпионский парад
58сегодня, 17:32Фото
В РФС опровергли, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование: «Клубам были даны замечания»
18сегодня, 17:25
«Реал» согласовал все детали трансфера Хейсена. Защитник «Борнмута» проходит медосмотр в Лондоне
41сегодня, 17:16
«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова
57сегодня, 17:15
Тест: кто играл во всех этих формах?
сегодня, 17:00Тесты и игры
Жоан Лапорта: «Барса» вернула гордость. Мы работали и страдали. Исторический сезон»
13сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Онана, Магуайр, Хейлунд, Палмер и Джордж играют
615 минут назад
Фабрегас остается фаворитом на пост тренера «Байера», он не отклонял предложение. Тен Хаг – альтернатива
118 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Таавун», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фатеха»
2сегодня, 15:55Live
Бастони (97), Мактоминей (96), Лукаку и Де Хеа (94) вошли в команду сезона Серии А
232 минуты назадИгры
Полиция арестовала 7 человек после чемпионства «Барсы». Троих – за грабеж с применением насилия, троих – за кражу, одного – из-за неисполненного ордера
338 минут назад
Мостовой о предложении Губерниева возглавить «Спартак»: «У меня нет лицензии главного тренера. Если я приду, и мы будем выигрывать, будут носить на руках, если нет – утопят в той же ванне»
1339 минут назад
Экс-методист академии «Локо»: «В 2010-х в российских академиях было правило: если двое игроков уезжают в сборную, матч переносится. И что подумают оставшиеся, что они никто?»
50 минут назад
Россиянки Юмашева и Захарова избраны в ФИФА – в комитет по управлению и аудиту и апелляционный комитет
6сегодня, 16:59
Владимир Гранат: «Станковичу стоит дать еще один шанс в «Спартаке». Этот сезон неудачный, зимние трансферы не усилили команду»
13сегодня, 16:48
Карвахаль о клубном ЧМ: «Это будет похоже на ЧМ среди сборных. Вся Испания будет жить турниром»
12сегодня, 16:10