Салах про «Золотой мяч»: «В этом году у меня хорошие шансы, но посмотрим. Я бы хотел выиграть однажды, и если этого не произойдет, я не знаю, что делать»
Мохамед Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
– Является ли «Золотой мяч» твоей главной целью?
– Раньше это сводило меня с ума. Но некоторые вещи не в твоих руках, поэтому иногда ты сдаешься в чем-то. Когда приступаешь к работе, напоминаешь себе, чего хочешь достичь в сезоне, и это заставляет тебя работать усерднее.
Я бы хотел выиграть его однажды. Но если этого не произойдет, я не знаю, что делать. Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы победить, но посмотрим, – сказал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Салах.
Мохамед забил 28 голов и сделал 16 ассистов в 36 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»
Увольнять Станковича или нет?22837 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости