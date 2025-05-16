Салах про «Золотой мяч»: «В этом году у меня хорошие шансы, но посмотрим. Я бы хотел выиграть однажды, и если этого не произойдет, я не знаю, что делать»

Мохамед Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

– Является ли «Золотой мяч» твоей главной целью?

– Раньше это сводило меня с ума. Но некоторые вещи не в твоих руках, поэтому иногда ты сдаешься в чем-то. Когда приступаешь к работе, напоминаешь себе, чего хочешь достичь в сезоне, и это заставляет тебя работать усерднее.

Я бы хотел выиграть его однажды. Но если этого не произойдет, я не знаю, что делать. Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы победить, но посмотрим, – сказал вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Салах.

Мохамед забил 28 голов и сделал 16 ассистов в 36 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .

Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»