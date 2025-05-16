Линекер о конфликте в Газе: «Если ты молчишь об этом, ты почти соучастник. Большинство евреев признают, что это неправильно. Те из них, кто выступают против, – герои»

Гари Линекер объяснил, почему высказывает свое мнение о конфликте в Газе.

«На самом деле меня не волнует негативная реакция. Я думаю о том, чтобы поступать правильно или так, как я считаю правильным. Некоторые люди могут не соглашаться, это нормально. Но я должен посмотреть на себя в зеркало. Я думаю, что если ты молчишь об этих проблемах, ты почти соучастник.

В последнее время даже [представители еврейской общины] изменили мнение. Настоящие герои – это евреи, которые выступают против этого. Я критикую израильское правительство, а не еврейский народ. Большинство евреев признают, что это неправильно.

У тебя либо есть эмпатия, либо ее нет. Сейчас как никогда важно, чтобы люди высказывали свое мнение, потому что мы живем в опасные времена. Я определенно продолжу продвигать гуманитарные вопросы. Иногда они пересекаются с политикой, хотя я никогда особо не афишировал свои политические взгляды. Никто не знает, за кого я голосую – за многие годы я голосовал за множество разных партий.

Иногда ты чувствуешь себя совершенно беспомощным, как будто на самом деле ничего не можешь сделать. Но ты должен быть честным с самим собой. Это самое главное», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью The Telegraph.

Линекер о конфликте в Газе: «Каждый день люди теряют детей, братьев и сестер, а мы по-прежнему поставляем оружие. Не понимаю, как мир может относиться к этому нормально»

«Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом, которую бомбят. У них, похоже, нет права на самооборону. Израильская оккупация неизбежно вызвала бы проблемы». Линекер о конфликте