Фермин на параде «Барсы»: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона». Игрок поддержал кричалку болельщиков
Фермин Лопес исполнил оскорбительную кричалку про «Реал» на параде «Барселоны».
Команда тренера Ханси Флика досрочно завоевала 28-й чемпионский титул в Ла Лиге. Сегодня в столице Каталонии проходит парад сине-гранатовых.
На одной из улиц фанаты «Барселоны» стали скандировать известную кричалку про принципиального соперника Madrid, cabrón, saluda al campeón («Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона»).
22-летний воспитанник каталонцев сперва прикрывал рот одной рукой, а другой в такт кричалке стучал по поручню автобуса. Затем Фермин поднял обе руки в вверх и стал потрясать ими, подпевая болельщикам.
Другие игроки «Барсы» тоже отозвались на кричалку – защитники Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес в так кричалке двигали руками.
Изображение: eldesmarque.com
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ElDesmarque
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