Фермин на параде «Барсы»: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона». Игрок поддержал кричалку болельщиков

Фермин Лопес исполнил оскорбительную кричалку про «Реал» на параде «Барселоны».

Команда тренера Ханси Флика досрочно завоевала 28-й чемпионский титул в Ла Лиге . Сегодня в столице Каталонии проходит парад сине-гранатовых.

На одной из улиц фанаты «Барселоны» стали скандировать известную кричалку про принципиального соперника Madrid, cabrón, saluda al campeón («Мадрид », ублюдки, приветствуйте чемпиона»).

22-летний воспитанник каталонцев сперва прикрывал рот одной рукой, а другой в такт кричалке стучал по поручню автобуса. Затем Фермин поднял обе руки в вверх и стал потрясать ими, подпевая болельщикам.

Другие игроки «Барсы» тоже отозвались на кричалку – защитники Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес в так кричалке двигали руками.

Изображение: eldesmarque.com