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Фермин на параде «Барсы»: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона». Игрок поддержал кричалку болельщиков

Фермин Лопес исполнил оскорбительную кричалку про «Реал» на параде «Барселоны».

Команда тренера Ханси Флика досрочно завоевала 28-й чемпионский титул в Ла Лиге. Сегодня в столице Каталонии проходит парад сине-гранатовых.

На одной из улиц фанаты «Барселоны» стали скандировать известную кричалку про принципиального соперника Madrid, cabrón, saluda al campeón («Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона»).

22-летний воспитанник каталонцев сперва прикрывал рот одной рукой, а другой в такт кричалке стучал по поручню автобуса. Затем Фермин поднял обе руки в вверх и стал потрясать ими, подпевая болельщикам.

Другие игроки «Барсы» тоже отозвались на кричалку – защитники Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес в так кричалке двигали руками.

Изображение: eldesmarque.com

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НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ElDesmarque
logoБарселона
logoИньиго Мартинес
logoЭрик Гарсия
logoРеал Мадрид
logoФермин Лопес
logoЛа Лига
болельщики
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