Дин Хейсен будет зарабатывать в «Реале» меньше, чем мог бы в АПЛ.

«Мадрид » близок к подписанию 20-летнего защитника «Борнмута » и сборной Испании за 58 миллионов евро. Эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Дин заключит со «сливочными» пятилетний контракт и будет зарабатывать 9 млн евро в год до вычета налогов, сообщает As со ссылкой на BBC. В последний год соглашения с учетом бонусов он сможет заработать до 11 млн.

Утверждается, что на игрока претендовали «Челси», «Ливерпуль », «Манчестер Юнайтед » и «Арсенал» в Премьер-лиге, а также «Бавария» в Германии. При этом клубы АПЛ были готовы платить Хейсену больше.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь .