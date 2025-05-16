Зарплата Хейсена в «Реале» – 9 млн евро в год до вычета налогов. Клубы АПЛ готовы были платить защитнику больше
Дин Хейсен будет зарабатывать в «Реале» меньше, чем мог бы в АПЛ.
«Мадрид» близок к подписанию 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании за 58 миллионов евро. Эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Дин заключит со «сливочными» пятилетний контракт и будет зарабатывать 9 млн евро в год до вычета налогов, сообщает As со ссылкой на BBC. В последний год соглашения с учетом бонусов он сможет заработать до 11 млн.
Утверждается, что на игрока претендовали «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в Премьер-лиге, а также «Бавария» в Германии. При этом клубы АПЛ были готовы платить Хейсену больше.
Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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