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ЧМ-2025. Австрия играет с Францией, Дания – с Венгрией, Швеция встретится со Словенией, Швейцария против Норвегии

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

Австрия играет с Францией, Дания проводит матч с Венгрией, Швеция встретится со Словенией, Швейцария будет противостоять Норвегии.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoЧМ по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
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