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  • Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)
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Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)

Деяну Станковичу грозит дисквалификация за оскорбление судьи.

По информации «РБ Спорт», главный судья матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2) Кирилл Левников сделал запись в протоколе о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«На 90+ минуте матча тренер команды «Спартак» Деян Станкович, после получения красной карточки, выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча», – написал Левников. 

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за это полагается от 2 до 4 матчей дисквалификации. Их Станкович будет отбывать в следующем сезоне.

Увольнять Станковича или нет?19859 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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