Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)

Деяну Станковичу грозит дисквалификация за оскорбление судьи.

По информации «РБ Спорт», главный судья матча Фонбет Кубка России между «Спартаком » и «Ростовом » (1:2) Кирилл Левников сделал запись в протоколе о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича .

«На 90+ минуте матча тренер команды «Спартак» Деян Станкович, после получения красной карточки, выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча», – написал Левников.

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за это полагается от 2 до 4 матчей дисквалификации. Их Станкович будет отбывать в следующем сезоне.