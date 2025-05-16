Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)
Деяну Станковичу грозит дисквалификация за оскорбление судьи.
По информации «РБ Спорт», главный судья матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2) Кирилл Левников сделал запись в протоколе о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«На 90+ минуте матча тренер команды «Спартак» Деян Станкович, после получения красной карточки, выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча», – написал Левников.
Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за это полагается от 2 до 4 матчей дисквалификации. Их Станкович будет отбывать в следующем сезоне.
Увольнять Станковича или нет?19859 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости