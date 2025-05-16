Долги «Химок» – около 850 млн рублей. Клуб позитивно настроен на получение лицензии в РПЛ («РБ Спорт»)

Долги «Химок» составляют около 850 миллионов рублей.

Об этом команде было объявлено на встрече с «людьми, имеющими отношение к клубу», пишет «РБ Спорт». Отмечается, что 370-380 миллионов составляет долг по налогам, остальное – зарплаты игрокам и работникам клуба, а также оплата трансферов и аренд футболистов.

При этом у «Химок» сохраняется позитивный настрой на то, чтобы погасить долги за счет продаж игроков. Кроме того, команде было объявлено о встрече с руководством РФС и РПЛ, а также о позитивном настрое на итоговое получение лицензии в РПЛ.