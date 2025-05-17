«МЮ» проиграл 18 матчей в сезоне АПЛ и обновил клубный антирекорд. Команда идет 16-й за тур до конца чемпионата

«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по поражениям в АПЛ.

«Челси » дома победил «Юнайтед » (1:0) в рамках 37-го тура АПЛ . Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда тренера Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд в чемпионате Англии. А всего для манкунианцев, начинавших сезон под руководством Эрика тен Хага , это 18-е поражение в Премьер-лиге. Это худший показатель для «МЮ» за один сезон с розыгрыша-1992/93.

За тур до окончания чемпионата клуб из Манчестера занимает 16-е место в таблице с 39 очками. Он гарантированно завершит сезон-2024/25 с худшим количеством очков за всю историю выступлений в АПЛ.