«МЮ» проиграл 18 матчей в сезоне АПЛ и обновил клубный антирекорд. Команда идет 16-й за тур до конца чемпионата
«Манчестер Юнайтед» обновил клубный антирекорд по поражениям в АПЛ.
«Челси» дома победил «Юнайтед» (1:0) в рамках 37-го тура АПЛ. Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда тренера Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд в чемпионате Англии. А всего для манкунианцев, начинавших сезон под руководством Эрика тен Хага, это 18-е поражение в Премьер-лиге. Это худший показатель для «МЮ» за один сезон с розыгрыша-1992/93.
За тур до окончания чемпионата клуб из Манчестера занимает 16-е место в таблице с 39 очками. Он гарантированно завершит сезон-2024/25 с худшим количеством очков за всю историю выступлений в АПЛ.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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