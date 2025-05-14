Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости

1. Аделия Петросян и Петр Гуменник получили нейтральный статус от ISU и смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – тоже в списке, но в роли запасных . А вот российских пар и танцевальных дуэтов там нет , они на квалификационный турнир не едут. В ISU заявили, что список нейтральных спортсменов не подлежит обжалованию , проверку прошли не все претенденты .

Илья Авербух назвал беспределом решение ISU, Татьяна Тарасова заявила, что «твари ненавидят нашу страну» , Александр Жуков считает, что российские фигуристы должны отказаться от ОИ-2026 в знак солидарности.

2. «Трактор» обыграл «Локомотив» (2:1) и повел 1-0 в финальной серии Кубка Гагарина. Феерил Максим Шабанов , у которого уже 10+10 в 17 играх плей-офф . В 3-м периоде на льду могла начаться настоящая рубка , но судьи вовремя вмешались.

3. Под проливным дождем Даниил Медведев усмирял трибуны , мешавшие ему подавать, но в итоге уступил Лоренцо Музетти в 4-м круге в Риме. Карен Хачанов тоже вылетел, проиграв Карлосу Алькарасу .

Диана Шнайдер уступила Жасмин Паолини в четвертьфинале.

4. Кубок Стэнли. «Даллас» обыграл «Виннипег» (3:1) за счет хет-трика Гранлунда и повел в серии 3-1.

5. Плей-офф НБА. «Индиана» выбила «Кливленд» (4-1), обыграв лучшую команду Востока в гостях с 31+8 от Халибертона . На Западе «Оклахома» вышла вперед в серии с «Денвером» (3-2).

6. Российские гребцы не выступят на первенстве Европы в Польше из-за отказа подписать декларацию о том, что не поддерживают политику РФ.

7. Виталий Мешков назначен главным судьей матча ЦСКА – «Зенит» в Кубке, Сергей Карасев – на ВАР.

8. Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан.

9. На ЧМ по хоккею Канада обыграла Францию , Казахстан уступил Венгрии.

10. Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД на 264 тысячи рублей с начала 2024 года, хотя неделю назад призывал соблюдать правила.

11. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в овертайме и сравнял счет в серии (2-2).

12. Во Франции предложили определять чемпиона по итогам плей-офф с участием первых 4 команд Лиги 1.

13. Ла Лига осудила кричалки фанатов «Барсы» во время класико – они скандировали «На хер «Мадрид», «приветствуйте чемпиона, ублюдки» и «Флорентино – сукин сын».

14. «Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи в тиктоке после победы в дерби.

15. «Барселона» возглавляет рейтинг лучших клубов Европы по версии Спортса’‘.

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