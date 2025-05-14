Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости
1. Аделия Петросян и Петр Гуменник получили нейтральный статус от ISU и смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – тоже в списке, но в роли запасных. А вот российских пар и танцевальных дуэтов там нет, они на квалификационный турнир не едут. В ISU заявили, что список нейтральных спортсменов не подлежит обжалованию, проверку прошли не все претенденты.
Илья Авербух назвал беспределом решение ISU, Татьяна Тарасова заявила, что «твари ненавидят нашу страну», Александр Жуков считает, что российские фигуристы должны отказаться от ОИ-2026 в знак солидарности.
2. «Трактор» обыграл «Локомотив» (2:1) и повел 1-0 в финальной серии Кубка Гагарина. Феерил Максим Шабанов, у которого уже 10+10 в 17 играх плей-офф. В 3-м периоде на льду могла начаться настоящая рубка, но судьи вовремя вмешались.
3. Под проливным дождем Даниил Медведев усмирял трибуны, мешавшие ему подавать, но в итоге уступил Лоренцо Музетти в 4-м круге в Риме. Карен Хачанов тоже вылетел, проиграв Карлосу Алькарасу.
Диана Шнайдер уступила Жасмин Паолини в четвертьфинале.
4. Кубок Стэнли. «Даллас» обыграл «Виннипег» (3:1) за счет хет-трика Гранлунда и повел в серии 3-1.
5. Плей-офф НБА. «Индиана» выбила «Кливленд» (4-1), обыграв лучшую команду Востока в гостях с 31+8 от Халибертона. На Западе «Оклахома» вышла вперед в серии с «Денвером» (3-2).
6. Российские гребцы не выступят на первенстве Европы в Польше из-за отказа подписать декларацию о том, что не поддерживают политику РФ.
7. Виталий Мешков назначен главным судьей матча ЦСКА – «Зенит» в Кубке, Сергей Карасев – на ВАР.
8. Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан.
9. На ЧМ по хоккею Канада обыграла Францию, Казахстан уступил Венгрии.
10. Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД на 264 тысячи рублей с начала 2024 года, хотя неделю назад призывал соблюдать правила.
11. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в овертайме и сравнял счет в серии (2-2).
12. Во Франции предложили определять чемпиона по итогам плей-офф с участием первых 4 команд Лиги 1.
13. Ла Лига осудила кричалки фанатов «Барсы» во время класико – они скандировали «На хер «Мадрид», «приветствуйте чемпиона, ублюдки» и «Флорентино – сукин сын».
14. «Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи в тиктоке после победы в дерби.
15. «Барселона» возглавляет рейтинг лучших клубов Европы по версии Спортса’‘.
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