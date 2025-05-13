«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи в тиктоке после победы в дерби
«Динамо» подшутило над «Спартаком» роликом с мужчиной в костюме свиньи.
В 28-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло «Спартак» в дерби (2:0).
После игры в тиктоке бело-голубых выложили видео, в котором «Спартак» сравнивается с мужчиной в костюме свиньи.
Фото: tiktok.com/@fcdynamo
«Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей, а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби
«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: тикток «Динамо»
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