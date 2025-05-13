Шабанов набрал очки в 6-м матче плей-офф подряд. У форварда «Трактора» 10+10 в 17 играх Кубка Гагарина-2025

Максим Шабанов набрал очки в 6-м матче плей-офф подряд.

Нападающий «Трактора » забил гол и сделал передачу в матче с «Локомотивом » (2:1, 3-й период, 0-0) в рамках финальной серии Кубка Гагарина, продлив свою результативную серию до 6 игр.

На этом отрезке Максим Шабанов набрал 8 (4+4) баллов.

Всего на его счету 20 (10+10) очков в 17 матчах Кубка Гагарина-2025.