Шабанов набрал очки в 6-м матче плей-офф подряд. У форварда «Трактора» 10+10 в 17 играх Кубка Гагарина-2025
Максим Шабанов набрал очки в 6-м матче плей-офф подряд.
Нападающий «Трактора» забил гол и сделал передачу в матче с «Локомотивом» (2:1, 3-й период, 0-0) в рамках финальной серии Кубка Гагарина, продлив свою результативную серию до 6 игр.
На этом отрезке Максим Шабанов набрал 8 (4+4) баллов.
Всего на его счету 20 (10+10) очков в 17 матчах Кубка Гагарина-2025.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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