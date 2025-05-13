ISU об олимпийском отборе: «Не все кандидаты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены разрешены только в случае травмы»
Отбор на Олимпиаду, куда российские фигуристы допущены в нейтральном статусе, пройдет в сентябре в Пекине. Первыми номерами от России в списке идут Аделия Петросян и Петр Гуменник.
В каждом виде от России сможет принять участие только один фигурист; при этом пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке ISU, так как никому не одобрили нейтральный статус.
«В соответствии с процедурой, установленной ISU, Союз конькобежцев России, Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев Беларуси представили основных претендентов на нейтральный статус, а также запасных (только в случае травмы) для каждой дисциплины в фигурном катании и каждой дистанции в конькобежном спорте и шорт-треке.
Претенденты впоследствии прошли специальный процесс проверки, проведенный комиссией ISU в соответствии с руководящими принципами МОК и при поддержке опытного независимого внешнего поставщика услуг.
В ходе этого процесса были тщательно изучены публичные выступления и заявления, сделанные претендентами с февраля 2022 года. <...> Несмотря на то, что кандидатуры были поданы во всех дисциплинах и на все дистанции, не все заявленные атлеты прошли строгую проверку.
В свою очередь, назначенные запасные спортсмены также были признаны не соответствующими требованиям, поскольку замена разрешена только в случае травмы, а не по причине дисквалификации. Следовательно, в некоторых дисциплинах и на некоторых дистанциях не будет ни одного спортсмена в нейтральном статусе», – говорится в сообщении на сайте ISU.
В фигурке объявили состав на Олимпиаду: Петросян и Гуменник едут, пары и танцоры – нет. Онлайн
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