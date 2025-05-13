Во Франции предложили определять чемпиона по итогам плей-офф с участием первых 4 команд Лиги 1

Чемпион Франции в будущем может определяться через плей-офф.

В понедельник президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло предложил ряд реформ, которые должен будет рассмотреть сенат.

Созданы три рабочие группы, одна из них занимается улучшением продукта Лиги 1. Ее возглавляет президент «Тулузы» Дамьен Комолли . Эта группа выдвинула идею, согласно которой после завершения основной части чемпионата Франции должен проводиться плей-офф с участием четырех первых команд, пишет L’Equipe.

Этот мини-турнир планируется проводить в формате двух полуфиналов и финала, победитель которого получит чемпионский титул. Подобный формат используется в женском чемпионате Франции.

Утверждается, что это предложение было положительно встречено несколькими заинтересованными сторонами в Лиге 1. Однако нет уверенности, что оно будет положительно воспринято, например, «ПСЖ » – у парижан и без того очень напряженный календарь.

Еще одна идея заключается в возрождении Кубка лиги – но только с участием команд, которые не играют в еврокубках.