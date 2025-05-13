Юрий Жирков: «Сборная России вполне могла бы попасть на ЧМ. При Карпине на равных бились с Хорватией»

Юрий Жирков считает, что сборная России смогла бы выйти на чемпионат мира.

– Как думаете, как скоро сборную России по футболу вернут на международные турниры?

– Слышал, что хоккейную сборную возвращают. Если в таком темпе дела пойдут, то думаю, что и футбольные сборную и клубы вернут.

– Надеетесь увидеть сборную на чемпионате мира?

– Не знаю, туда еще выйти надо. Хотя такие команды выходят на турнир, что наша сборная вполне могла бы попасть.

– Насколько сборная будет конкурентоспособной после возвращения? Будет достойно выглядеть?

– Почему нет? Понятно, что практики на мировом уровне недостаточно. Но если нас вернут, то будет практика.

Смотря с чем сравнивать. Например, сборная при Карпине , которая играла с Хорватией, билась с ней на равных, могли победить и выйти – немножко не повезло. Вот сейчас сыграют с Нигерией – с такими соперниками как‑то можно сопоставлять уровень, оценивать его, – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной России.