Юрий Жирков: «Сборная России вполне могла бы попасть на ЧМ. При Карпине на равных бились с Хорватией»
– Как думаете, как скоро сборную России по футболу вернут на международные турниры?
– Слышал, что хоккейную сборную возвращают. Если в таком темпе дела пойдут, то думаю, что и футбольные сборную и клубы вернут.
– Надеетесь увидеть сборную на чемпионате мира?
– Не знаю, туда еще выйти надо. Хотя такие команды выходят на турнир, что наша сборная вполне могла бы попасть.
– Насколько сборная будет конкурентоспособной после возвращения? Будет достойно выглядеть?
– Почему нет? Понятно, что практики на мировом уровне недостаточно. Но если нас вернут, то будет практика.
Смотря с чем сравнивать. Например, сборная при Карпине, которая играла с Хорватией, билась с ней на равных, могли победить и выйти – немножко не повезло. Вот сейчас сыграют с Нигерией – с такими соперниками как‑то можно сопоставлять уровень, оценивать его, – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий