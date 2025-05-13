Диана Шнайдер играет с Жасмин Паолини в четвертьфинале в Риме.

Сетка турнира здесь . Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал