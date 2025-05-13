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Рим (WTA). 1/4 финала. Шнайдер играет с Паолини, Свитолина встретится со Стернс

Диана Шнайдер играет с Жасмин Паолини в четвертьфинале в Риме.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

6 – 18 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 6 009 593 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
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