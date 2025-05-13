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Тарасова о недопуске российских пар и танцевальных дуэтов: «Несправедливое и нечестное решение. Твари ненавидят нашу страну»

Тарасова резко высказалась о недопуске россиян к отбору на ОИ в парах и танцах.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.

Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке – им нейтральный статус не одобрили. Отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 пройдет в Пекине в сентябре.

«В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну.

Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были первыми в парном катании и определяли все направления развития парного катания в мире.

Это очень печально, я даже не думала, что так расстроюсь после этого решения. Это несправедливое и нечестное решение. Есть какая-то обреченность. То, что они с нами сделали, ужасно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

5 быстрых мыслей о составе фигуристов на Олимпиаду

Сколько всего запрещено нашим фигуристам на олимпийском отборе! Это будет первый старт за 3 года

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
танцы на льду
logoISU
олимпийская квалификация
пары
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