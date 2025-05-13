Тарасова о недопуске российских пар и танцевальных дуэтов: «Несправедливое и нечестное решение. Твари ненавидят нашу страну»
Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.
Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке – им нейтральный статус не одобрили. Отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 пройдет в Пекине в сентябре.
«В одиночном катании только допустили. Должно было поехать больше. И что, мы теперь за это должны говорить ISU спасибо? Твари ненавидят нашу страну.
Они не допустили нас в парном катании. 33 года подряд мы были первыми в парном катании и определяли все направления развития парного катания в мире.
Это очень печально, я даже не думала, что так расстроюсь после этого решения. Это несправедливое и нечестное решение. Есть какая-то обреченность. То, что они с нами сделали, ужасно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
5 быстрых мыслей о составе фигуристов на Олимпиаду
Сколько всего запрещено нашим фигуристам на олимпийском отборе! Это будет первый старт за 3 года
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий