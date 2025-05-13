Петросян и Гуменник идут первыми номерами от России в списке ISU для поездки на олимпийский отбор в Пекин
Петросян и Гуменник – первые номера России для поездки на олимпийский отбор.
Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, которые получают нейтральный статус для участия в олимпийском квалификационном турнире.
Аделия Петросян и Петр Гуменник – основные участники, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – запасные.
Олимпийский отбор пройдет в сентябре в Пекине. В каждом виде от России сможет принять участие только один фигурист; при этом пары и танцевальные дуэты не допущены, так как никому не одобрили нейтральный статус.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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