⚡️ Петросян, Горбачева, Гуменник и Дикиджи получили нейтральный статус от ISU. Российских пар и танцевальных дуэтов в списке нет

ISU опубликовал список российских фигуристов, получивших нейтральный статус.

Эти фигуристы смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026. Отбор пройдет в сентябре в Пекине.

Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник присутствуют в списке.

Пары и танцевальные дуэты не представлены. Документ опубликован на сайте Международного союза конькобежцев.

Список является окончательным.