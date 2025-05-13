⚡️ Петросян, Горбачева, Гуменник и Дикиджи получили нейтральный статус от ISU. Российских пар и танцевальных дуэтов в списке нет
ISU опубликовал список российских фигуристов, получивших нейтральный статус.
Эти фигуристы смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026. Отбор пройдет в сентябре в Пекине.
Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник присутствуют в списке.
Пары и танцевальные дуэты не представлены. Документ опубликован на сайте Международного союза конькобежцев.
Список является окончательным.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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