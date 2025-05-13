Ковальчук 210 раз нарушил ПДД на 264 тысячи рублей с начала 2024 года. Неделю назад он призвал россиян соблюдать правила в записанном по просьбе ГАИ видео

Илья Ковальчук 210 раз нарушил правила дорожного движения с начала 2024 года.

Об этом соощает «Постньюс».

Бывший нападающий «Спартака » и трехкратный обладатель Кубка Гагарина 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года. Общая сумма взысканий составила 264 тысячи рублей, из них 8 штрафов на 15 тысяч экс-хоккеист пока не оплатил.

Чаще всего Ковальчука за рулем Mercedes-Benz V 250d штрафовали за превышение скорости (115 раз), езду по обочине или несоблюдение требований знаков и разметки (46 раз) и неправильную парковку (24 раза).

Напомним, 6 мая Ковальчук побывал на Международном турнире «Кубок Ильи Ковальчука» в Твери. По просьбе ГАИ спортсмен записал видеоролик, в котором призвал водителей и пешеходов соблюдать ПДД , заявив, что выступает за безопасность на дорогах.