  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук 210 раз нарушил ПДД на 264 тысячи рублей с начала 2024 года. Неделю назад он призвал россиян соблюдать правила в записанном по просьбе ГАИ видео
48

Ковальчук 210 раз нарушил ПДД на 264 тысячи рублей с начала 2024 года. Неделю назад он призвал россиян соблюдать правила в записанном по просьбе ГАИ видео

Илья Ковальчук 210 раз нарушил правила дорожного движения с начала 2024 года.

Об этом соощает «Постньюс».

Бывший нападающий «Спартака» и трехкратный обладатель Кубка Гагарина 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года. Общая сумма взысканий составила 264 тысячи рублей, из них 8 штрафов на 15 тысяч экс-хоккеист пока не оплатил.

Чаще всего Ковальчука за рулем Mercedes-Benz V 250d штрафовали за превышение скорости (115 раз), езду по обочине или несоблюдение требований знаков и разметки (46 раз) и неправильную парковку (24 раза).

Напомним, 6 мая Ковальчук побывал на Международном турнире «Кубок Ильи Ковальчука» в Твери. По просьбе ГАИ спортсмен записал видеоролик, в котором призвал водителей и пешеходов соблюдать ПДД, заявив, что выступает за безопасность на дорогах.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Постньюс»
logoСКА
logoИлья Ковальчук
logoСпартак
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ хочет ввести драфт для игроков старше 20 лет в сезоне-2025/26 («Матч ТВ»)
22сегодня, 13:51
Герман Титов о Ротенберге на финале Кубка Харламова: «Давления на меня не было, спокойно отношусь, что он рядом со скамейкой «СКА-1946»
36вчера, 20:16
Ротенберг посетил матч «СКА-1946» – МХК «Спартак» в финале Кубка Харламова
36вчера, 17:50
Главные новости
Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Трактор» в 1-м матче финала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
12412 минут назад
ЧМ-2025. Канада сыграет с Францией, Казахстан против Венгрии, Латвия встречается со Словенией, Германия проводит матч с Норвегией
3641 минуту назадLive
Сероух о СКА: «Неожиданно, что ушло столько хоккеистов: Демидов, Никишин, Грицюк, Бардаков, Кузнецов. Это хороший костяк, который делал разницу на льду, таких игроков тяжело найти»
747 минут назад
КХЛ хочет ввести драфт для игроков старше 20 лет в сезоне-2025/26 («Матч ТВ»)
22сегодня, 13:51
Васильев о словах Зайдера про Россию на ЧМ: «Немца могут наказать. На Западе, в отличие от РФ, давно нет демократии, там сразу подвергнут обструкции и гонениям за альтернативное мнение»
30сегодня, 12:58
Кубок Стэнли. «Даллас» примет «Виннипег» в 4-м матче второго раунда
29сегодня, 11:46
«Ешь дерьмо, антисемит-неудачник из 51-го штата. С детства за Израиль! До уничтожения последней крысы из ХАМАС». Совладелец «Флориды» поругался с троллинг-аккаунтом в соцсетях
54сегодня, 11:16
Гендиректор «Салавата» о Вязовом: «Сиэтл» им интересуется, не исключено, что Семен уедет. Переговоры мы пока не начинали»
6сегодня, 10:35
Вязовой продолжит карьеру в «Сиэтле». 22-летнего вратаря «Салавата» ждут в клубе НХЛ (Алексей Шевченко)
25сегодня, 10:08
Крикунов про 1+0 у Овечкина в 4 матчах с «Каролиной»: «Он разозлится на себя и забросит еще, думаю. Александра прикрывают, не дают забивать персонально»
6сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов продлит контракт с «Динамо» Минск минимум на год (Артур Хайруллин)
4 минуты назад
Анатолий Емелин: «Будь на ЧМ Россия с Беларусью, никаких венгров в элитном дивизионе мы бы не увидели. Два поражения с разницей 1:12 – они безоговорочно худшая команда турнира»
213 минут назад
Майоров о ЧМ: «Игра Швеции и Финляндии понравилась. Когда Россия вернется на турниры, придется потрудиться, чтобы по уровню соответствовать хотя бы этим командам»
27 минут назад
«Айлендерс» проведут собеседования с Кекяляйненом, Бержевеном и Даршем о возможном назначении на пост генменеджера
2сегодня, 13:34
Терещенко о Луи Робитайле в фарме «Авангарда»: «Буше хочет, чтобы игроков к основе готовили по его концепции. Надо стремиться, чтобы тренеры-россияне были сильнее иностранцев, значит»
3сегодня, 13:13
Кноблаух о шатауте Скиннера против «Вегаса»: «Выдающийся вратарь, выручил «Эдмонтон». После не самых удачных матчей, он возвращается с надежной игрой, как правило»
сегодня, 12:45
Заварухин о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» строился с 2011 года, школа здорово работала. В «Тракторе» одна из лучших атак в КХЛ, хорошие звенья, капитан Ткачев помогает развиваться молодым»
сегодня, 12:27
Сероух об Овечкине: «Лучший в истории НХЛ. Никто не превзойдет его рекорд, надеюсь. У Мэттьюса есть шансы математически»
8сегодня, 12:16
Журова о словах Зайдера про отстранение России: «Молодец, адекватный спортсмен за то, чтобы россияне выступали. Вся Германия до сих пор вспоминает финал Олимпиады-2018, думаю»
3сегодня, 12:02
Плющев о Луи Робитайле в фарме «Авангарда»: «Руководство считает, что любой иностранец – панацея для побед. Еще при царе‑батюшке чуть ли не каждый парикмахер‑француз был министром»
4сегодня, 11:37