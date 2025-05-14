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Кубок Стэнли. «Даллас» примет «Виннипег» в 4-м матче второго раунда

«Даллас» примет «Виннипег» в 4-м матче второго раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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