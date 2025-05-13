Александр Мостовой: «Единственное, что надо Станковичу – взять в штаб Мостового. К нему бы я пошел. Какая разница – там сидит 10-11 человек»
– Сейчас пошли слухи о возможном уходе Станковича. Вы бы не убирали главного тренера?
– У команды есть еще Кубок России. Это может спасти сезон. Я всегда ставлю «Спартак» в тройку, ниже он для меня быть не может.
Не считаю, что Станковича нужно убирать. Вспомните игру с «Зенитом», все кричали, что надо продлить контракт. Единственное, что надо Станковичу – взять в штаб Мостового. К нему бы я пошел, конечно. Какая разница – там сидит 10 или 11 человек.
– Дмитрий Губерниев предложил позвать вас в «Спартак».
– Если Дима так говорит, это хорошо. Но главным тренером я, к сожалению, формально быть не могу. У меня есть лицензия помощника. Спасибо Диме. Если бы я был в «Спартаке», то он тоже был бы недалеко. Где‑то рядом с моим штабом! – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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