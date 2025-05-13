Мешков – главный судья матча ЦСКА – «Зенит» в Кубке, на ВАР – Карасев. Игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Левников, ВАР – Казарцев
Назначены судьи на финалы Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч
14 мая, среда
ЦСКА – «Зенит»: судья – Виталий Мешков
Помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
Путь регионов. Финал
15 мая, четверг
«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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