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  • Мешков – главный судья матча ЦСКА – «Зенит» в Кубке, на ВАР – Карасев. Игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Левников, ВАР – Казарцев
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Мешков – главный судья матча ЦСКА – «Зенит» в Кубке, на ВАР – Карасев. Игру «Спартака» и «Ростова» обслужит Левников, ВАР – Казарцев

Назначены судьи на финалы Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

14 мая, среда

ЦСКА – «Зенит»: судья – Виталий Мешков

Помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

Путь регионов. Финал

15 мая, четверг

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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