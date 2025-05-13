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Евгения Медведева: «Я ушла из спорта из-за травм. Будем считать, что в 2021 году»

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы о себе по запросам в поисковике.

– «Почему Евгения Медведева так похудела?»

– Потому что Евгения Медведева очень много работает и решила попробовать поменьше есть. Евгения Медведева похудела и комфортно, прекрасно себя чувствует.

– «Почему Евгения Медведева ушла из спорта?»

– Вопрос, наверное, уже практически пятилетней давности. Евгения Медведева ушла из спорта из-за травм.

– «Как выглядит Евгения Медведева?»

– Я девушка с карими глазами и коричневыми волосами. И худая, судя по запросам.

– «Когда родилась Евгения Медведева?»

– 19 ноября 1999 года. Давно это было.

– «Где родилась Евгения Медведева?»

– Тоже любят спрашивать – в Москве. Коренная москвичка, между прочим.

– «Когда Евгения Медведева завершила карьеру?»

– Будем считать, что в 2021 году.

– «Где сейчас Евгения Медведева?»

– Евгения Медведева сейчас на кухне. В Москве, – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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