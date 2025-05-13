Евгения Медведева: «Я ушла из спорта из-за травм. Будем считать, что в 2021 году»
– «Почему Евгения Медведева так похудела?»
– Потому что Евгения Медведева очень много работает и решила попробовать поменьше есть. Евгения Медведева похудела и комфортно, прекрасно себя чувствует.
– «Почему Евгения Медведева ушла из спорта?»
– Вопрос, наверное, уже практически пятилетней давности. Евгения Медведева ушла из спорта из-за травм.
– «Как выглядит Евгения Медведева?»
– Я девушка с карими глазами и коричневыми волосами. И худая, судя по запросам.
– «Когда родилась Евгения Медведева?»
– 19 ноября 1999 года. Давно это было.
– «Где родилась Евгения Медведева?»
– Тоже любят спрашивать – в Москве. Коренная москвичка, между прочим.
– «Когда Евгения Медведева завершила карьеру?»
– Будем считать, что в 2021 году.
– «Где сейчас Евгения Медведева?»
– Евгения Медведева сейчас на кухне. В Москве, – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
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