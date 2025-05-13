Жуков считает, что получившие допуск фигуристы должны отказаться от Олимпиады в знак солидарности: «В этих условиях я бы не стал участвовать»

Александр Жуков считает, что российские фигуристы должны отказаться от ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее предоставил нейтральный статус фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Однако спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке и не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

ISU назвал решение о допуске окончательным и не подлежащим обжалованию.

– Конечно, так не должно быть. По‑прежнему в международной федерации руководствуются какими‑то политическими соображениями, которые только им известны. Это абсолютно несправедливо. И в этих условиях я бы не стал участвовать.

– Получившие нейтральный статус спортсмены должны проявить солидарность и отказаться от участия в Олимпиаде?

– Думаю, да. Это настолько дискриминационное решение, что тут даже было бы странно идти им навстречу, – сказал вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков .

ISU об олимпийском отборе: «Не все кандидаты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены разрешены только в случае травмы»

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