Жуков считает, что получившие допуск фигуристы должны отказаться от Олимпиады в знак солидарности: «В этих условиях я бы не стал участвовать»
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее предоставил нейтральный статус фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Однако спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке и не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.
ISU назвал решение о допуске окончательным и не подлежащим обжалованию.
– Конечно, так не должно быть. По‑прежнему в международной федерации руководствуются какими‑то политическими соображениями, которые только им известны. Это абсолютно несправедливо. И в этих условиях я бы не стал участвовать.
– Получившие нейтральный статус спортсмены должны проявить солидарность и отказаться от участия в Олимпиаде?
– Думаю, да. Это настолько дискриминационное решение, что тут даже было бы странно идти им навстречу, – сказал вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков.
ISU об олимпийском отборе: «Не все кандидаты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены разрешены только в случае травмы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий