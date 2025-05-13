ISU заявил, что список нейтральных спортсменов не подлежит обжалованию: «Если будут нарушены критерии соответствия, он еще может быть изменен»
Сегодня на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) были опубликованы имена россиян и белорусов, которые получат допуск к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Текущее решение Совета ISU является окончательным в отношении всех заявителей и не подлежит обжалованию», – говорится в сообщении.
«Однако если появятся новые доказательства нарушения критериев соответствия [нейтральному статусу] в отношении конкретного спортсмена, список допущенных нейтральных атлетов, который опубликован сегодня, может быть изменен», – добавили в ISU.
Среди российских фигуристов допуск получили Аделия Петросян, Петр Гуменник (в качестве первых номеров), Алина Горбачева и Владислав Дикиджи (запасные). Танцевальные дуэты и пары отсутствуют в списке.
Также нейтральный статус получили 18 российских шорт-трекистов и конькобежцев.
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