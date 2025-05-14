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  • «Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й
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«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й

Спортс’‘ обновил рейтинг лучших клубов Европы.

Список обновлен с учетом выступления команд в апреле и в первые дни мая.

Топ-20 лучших клубов Европы по версии Спортса’‘ выглядит следующим образом:

20 (-). «Боруссия» Дортмунд;

19 (-4). «Астон Вилла»;

18 (-). «Вильярреал»;

17 (+2). «Бетис»;

16 (+2). «Монако»;

15 (-). «Рома»;

14 (-2). «Атлетик»;

13 (+3). «Манчестер Сити»;

12 (-3). «Атлетико»;

11 (-3). «Байер»;

10 (+1) «Аталанта»;

9 (+8). «Ньюкасл»;

8 (+2). «Наполи»;

7 (-2). «Реал»;

6 (+1). «Арсенал»;

5 (-1). «Бавария»;

4 (+2). «Интер»;

3 (=). «Ливерпуль»;

2 (=). «ПСЖ»;

1 (=). «Барселона».

Рейтинг клубов составлен при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Григория Звоникова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова.

20 лучших клубов Европы: можно ли сдвинуть эту «Барселону»?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
рейтинги
logoсерия А Италия
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoБайер
logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
logoАтлетик
logoМанчестер Сити
logoМонако
logoЛиверпуль
logoБавария
logoСпортс
logoВильярреал
logoНьюкасл
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoИнтер
logoАталанта
logoНаполи
logoБетис
logoРома
logoАстон Вилла
logoлига 1 Франция
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