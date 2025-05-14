«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й
Список обновлен с учетом выступления команд в апреле и в первые дни мая.
Топ-20 лучших клубов Европы по версии Спортса’‘ выглядит следующим образом:
20 (-). «Боруссия» Дортмунд;
19 (-4). «Астон Вилла»;
18 (-). «Вильярреал»;
17 (+2). «Бетис»;
16 (+2). «Монако»;
15 (-). «Рома»;
14 (-2). «Атлетик»;
13 (+3). «Манчестер Сити»;
12 (-3). «Атлетико»;
11 (-3). «Байер»;
10 (+1) «Аталанта»;
9 (+8). «Ньюкасл»;
8 (+2). «Наполи»;
7 (-2). «Реал»;
6 (+1). «Арсенал»;
5 (-1). «Бавария»;
4 (+2). «Интер»;
3 (=). «Ливерпуль»;
2 (=). «ПСЖ»;
1 (=). «Барселона».
Рейтинг клубов составлен при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Григория Звоникова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова.
20 лучших клубов Европы: можно ли сдвинуть эту «Барселону»?
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