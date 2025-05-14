«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Арсенал» – 6-й, «Реал» – 7-й, «Ман Сити» – 13-й

Спортс’‘ обновил рейтинг лучших клубов Европы.

Список обновлен с учетом выступления команд в апреле и в первые дни мая.

Топ-20 лучших клубов Европы по версии Спортса ’‘ выглядит следующим образом:

20 (-). «Боруссия » Дортмунд;

19 (-4). «Астон Вилла »;

18 (-). «Вильярреал »;

17 (+2). «Бетис »;

16 (+2). «Монако »;

15 (-). «Рома »;

14 (-2). «Атлетик»;

13 (+3). «Манчестер Сити »;

12 (-3). «Атлетико »;

11 (-3). «Байер »;

10 (+1) «Аталанта»;

9 (+8). «Ньюкасл»;

8 (+2). «Наполи»;

7 (-2). «Реал»;

6 (+1). «Арсенал»;

5 (-1). «Бавария»;

4 (+2). «Интер»;

3 (=). «Ливерпуль»;

2 (=). «ПСЖ»;

1 (=). «Барселона».

Рейтинг клубов составлен при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Григория Звоникова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова.

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