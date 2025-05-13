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  • Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов встретится с Алькарасом, Медведев – с Музетти, Синнер – с Серундоло, Зверев – с Фисом
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Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов встретится с Алькарасом, Медведев – с Музетти, Синнер – с Серундоло, Зверев – с Фисом

Карен Хачанов поборется с Карлосом Алькарасом в четвертом круге в Риме.

Даниил Медведев встретится с Лоренцо Музетти.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

7 – 18 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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