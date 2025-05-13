«На хер «Мадрид», «приветствуйте чемпиона, ублюдки», «Флорентино – сукин сын», «Асенсио, вали в тюрьму». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Барсы» во время класико

Фанаты «Барселоны» оскорбляли «Реал» во время класико.

После каждого тура Ла Лига обращается в Комиссию по борьбе с насилием и Дисциплинарный комитет, чтобы осудить кричалки во время матчей, которые, по мнению организации, были насильственными, ксенофобскими или нетерпимыми.

В матче «Барселона » – «Реал» (4:3) лига отметила следующие кричалки со стороны фанатов «Барселоны»:

– 4-я минута матча: «На хер «Мадрид», на хер «Мадрид» (в оригинале puta Real Madrid );

– 27-я минута: «Мадридиста – сукины дети»;

– 43-я минута: «Флорентино – сукин сын»;

– 3-я добавленная к первому тайму минута: «На хер «Мадрид», на хер «Мадрид»;

– 50-я минута: «Асенсио, вали в тюрьму»;

– 85-я минута матча: «На хер «Мадрид», на хер «Мадрид»;

– через минуту после окончания матча: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона».

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