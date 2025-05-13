Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Трактор» в 1-м матче финала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Локомотив» примет «Трактор» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».
Финал
Счет в серии: 0-0
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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