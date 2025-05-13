Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Трактор» в 1-м матче финала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Локомотив» примет «Трактор» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».

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