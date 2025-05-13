Российские гребцы не выступят на первенстве Европы в Польше из-за отказа подписать декларацию о том, что не поддерживают политику РФ

Гребцы из РФ не выступят на первенстве Европы из-за отказа подписать декларацию.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет 24-25 мая в польском Крушвице.

«На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем.

Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ», – сказал Свирин.

По словам главы ФГСР, также российские гребцы должны подписаться, что не выражали и не собираются выражать поддержку действиям по Украине, государственной политике России и Беларуси и их руководителям.