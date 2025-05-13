Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан

Исполком ФФККР не одобрил переход фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан.

Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

«В этом году несколько переходов было одобрено – это в основном маленькие дети, которые с родителями переехали на постоянное место жительства куда-либо. Никаких крупных переходов не было.

Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем.

Я бы посоветовал ей начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», – сказал Сихарулидзе.