Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан
Исполком ФФККР не одобрил переход фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан.
Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
«В этом году несколько переходов было одобрено – это в основном маленькие дети, которые с родителями переехали на постоянное место жительства куда-либо. Никаких крупных переходов не было.
Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем.
Я бы посоветовал ей начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», – сказал Сихарулидзе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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