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ЧМ-2025. Канада играет с Францией, Казахстан против Венгрии, Латвия победила Словению, Германия обыграла Норвегию

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею-2025.

Канада играет с Францией, Казахстан противостоит Венгрии. Латвия победила Словению (5:2), Германия обыграла Норвегию (5:2).

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЧМ по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
результаты матчей
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoSports – Казахстан
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