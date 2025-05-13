НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Денвер», «Кливленд» дома встретится с «Индианой»
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Оклахома» на своей площадке попытается выйти вперед в противостоянии с «Денвером» (2-2), «Кливленд» дома постарается продлить серию с «Индианой» (1-3).
Второй раунд
«Индиана» ведет в серии – 3-1.
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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