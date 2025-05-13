Российские пары и танцевальные дуэты не выступят на Олимпиаде-2026. Никто не получил нейтральный статус от ISU для поездки на отбор
Пары и танцевальные дуэты из России не выступят на Олимпиаде-2026.
Сегодня ISU опубликовал список фигуристов, которые получают нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Пекине в сентябре.
В нем только представители одиночного катания – Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Из этого следует, что на Играх не будет российских фигуристов из парного катания и танцев на льду.
В документе ISU говорится, что список окончательный.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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